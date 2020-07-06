شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة عبدالمجيد عبدالله عراسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى محمود عبدالمجيد عراسي وإخوانه وكافة ال عراسي بعدن في وفاة والده عبدالمجيد عبدالله عراسي.

Advertisements وأشار الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وأدواره العملية والاجتماعية طوال مشوار حياته الحافل بالعطاء، وفقا لوكالة سبأ الشرعية. وعبر الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. ومبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهلة وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يعزي في وفاة عبدالمجيد عبدالله عراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.