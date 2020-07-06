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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة عبدالمجيد عبدالله عراسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى محمود عبدالمجيد عراسي وإخوانه وكافة ال عراسي بعدن في وفاة والده عبدالمجيد عبدالله عراسي.
وأشار الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وأدواره العملية والاجتماعية طوال مشوار حياته الحافل بالعطاء، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وعبر الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. ومبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهلة وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
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