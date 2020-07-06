شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : لحظة اغتيال المحلل السياسي العراقي “هشام الهاشمي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي بالرصاص في وسط بغداد.

وكشف الفيديو الذي تم التقاطه من إحدى كاميرات المراقبة نزول المسلح الملثم من سيارته وترجله منها حتى وصل إلى سيارة “الهاشمي”، ثم فتح عليه النيران.

وقام المسلح بإطلاق الرصاص بكثافة تجاه الهاشمي، فيما أظهر الفيديو لحظة إنزال مجموعة من الأشخاص للجثمان من السيارة بعد أن فارق الحياة.

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يذكر أن الهاشمي صاحب آراء معارضة للتدخل الإيراني في العراق، وظهر في العديد من اللقاءات التليفزيونية وهو يطالب بإخراج الميليشيات الإيرانية من بلاده.