شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. توجيهات هامة صادرة عن الصحة السعودية وتشمل كافة المواطنين والمقيمين في جميع انحاء المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت وزارة الصحة السعودية كافة المواطنين والمقيمين إلى تحميل تطبيقي (تباعد) و(توكلنا) لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، عبر الاستفادة مما يوفره التطبيق من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا.

ويساعد تطبيق “تباعد” المستخدمين على تلقي تنبي?ات في حال مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، من خلال الاعتماد على تقنية البلوتوث، إضافة إلى ضمان حماية خصوصية المستخدمين، ويرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبي??م، في حال خالطوا شخصًا تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ 14 يومًا الماضية”.

وقالت الصحة قبل قليل : “لسلامتكم.. ندعوكم لتحميل تطبيقي تباعد وتوكلنا. تطبيق تباعد سيمكنك من التحقق حال مخالطتك لأحد المصابين بكورونا، كما يُمكّن المصابين من تنبيه المخالطين onelink.to/tabaud , تطبيق توكلنا سيزودك بتحديثات عن وضعك الصحي بناء على إصابتك أو حالة عزلك أو مخالطتك onelink.to/tawakkalna”