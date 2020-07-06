السعودية تسحب عدد من القيادات العسكرية والامنية الموالية لهادي من سقطرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى

ذكرت مصادر مطلعة في محافظة سقطرى، أن السلطات السعودية قامت بسحب القيادات العسكرية والأمنية المواليه لحكومة هادي في الجزيرة.

وقالت المصادر أن طائرة عسكرية سعودية وصلت اليوم الأثنين محافظة أرخبيل سقطرى، وأثناء مغادرتها أقلت عدد من القيادات العسكرية والأمنية بينهم قائد اللواء الأول مشاة بحري علي سالمين أحمد، وقائد لواء الدفاع الساحلي سعد صومال، ومدير عام أمن سقطرى فائز طاحس، وقائد الشرطة العسكرية نوح عيدهن، ومدير عام مديرية حديبو (عاصمة سقطرى)، أمجد محمد ثاني، وجميعهم موالين لهادي حيث توجهت بهم إلى العاصمة السعودية الرياض.

وكان رمزي محروس المعين من الفار هادي كمحافظ لسقطرى، قد وصل إلى الرياض في وقت سابق عقب سيطرة المجلس الإنتقالي الجنوبي على المحافظة..