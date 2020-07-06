شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : طارق صالح يدفع بمجاميع مسلحة بزي مدني إلى مدينة التربة … والتوتر يخيم على المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٦ مساءً (الخليج 365)

أفادت مصادر محلية بتوافد مجاميع مسلحة بزي مدني تابعة لطارق صالح في هذه الأثناء إلى منطقة التربة بمحافظة تعز غربي اليمن .

وقالت المصادر إن مجاميع مسلحة تابعة لطارق صالح تتوافد في هذه الأثناء الى داخل مدينة التربة،مرتدية زي مدني بهدف التمويه .

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وأكدت المصادر أن مليشيا طارق صالح المدعومة إماراتيا تستعد لمهاجمة قوات الجيش الوطني عقب مغادرتهم لمدينة التربه .

وفي السياق استنكرت عدد من منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز ما يحدث في مدينة السلام من إضطرابات وفوضى أمنية .

وزادت في محافظة تعز جرائم القتل اليومية والاشتباكات المسلحة بالتزامن مع فلتان وفوضى أمنية تقودها مليشيا طارق صالح والتي تحكم قبضتها على الشريط الساحلي للمحافظة منذ أكتوبر 2018م.