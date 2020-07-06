شكرا لمتابعة خبر عن من ضمنهم اليمنيين : الجوازات السعودية تصدر عقوبات عاجلة منها الإبعاد لأي وافد يرتكب هذه المخالفة ابتداء من اليوم الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية في بيان عاجل نشرتة علي حسابها في موقع تيويتر ،يستهدف جميع المقيمين بما فيهم ابناء اليمن فقد وضعت السلطات السعودية عقوبة الإبعاد لأي وافد يرتكب هذه المخالفة ، وسوف يتم التطبيق اعتبارا من اليوم ، وتفصيلا ووفق ما رصده يمن تايم فإن الجوازات أصدرت قرارا جديدا فيما يتعلق بالإقامة، حيث أنه سيتم إبعاد أي وافد يحمل إقامة منتهية الصلاحية ويتجول بها، ولم يقوم بتجديدها إلا إذا وجدا عذرا قانونيا أو مانع شرعي لذلك.

اللواء سلمان اليحيى قال بأنه يجب على المقيمين في المملكة الحرص على تجديد الإقامة ، وعدم الخروج والتجول إلى بإقامة نظامية ، ومن يخالف الأنظمة والقوانين يتعرض لعقوبات كبيرة أولها الإبعاد عن المملكة. وفي هذا الصدد فقد بين أن إدارة الجوازات تنظر ملابسات كل حالة يتم ضبطها، وسيتم التعامل معها وفقاً للتعليمات، وأشار خلال تفقده مواقع الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد بالمدينة المنورة، أنه سيتم ترحيل الوافدين الذين يتم التبليغ عنهم من قبل كفلائهم فوراً، دون تردد مهما كانت الظروف.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب

القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو )

شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها

Advertisements

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

كما نه لا يوجد حملة تصحيحية خلال الفترة المقبلة، وأنه لم ترد إليهم تعليمات بهذا الخصوص، غير أنه أكد أن عمل رجال الجوازات مستمر في ملاحقة مخالفي أنظمة العمل والإقامة، وفي حال وجود قرارات تتعلق بذلك سيتم الإعلان عنها في المواقع الرسمية.

ومن جانب اخر فقد أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية اليوم ، تفاصيل مبادرة عودة التي أطلقتها وزارة الداخلية، لمن يرغب من المقيمين الأجانب النظاميين حاملي التأشيرة "الخروج والعودة، والخروج النهائي، والزيارة بكل أنواعها، والسياحة" معلنة أن مصر من بين الدول التي سمح لمواطنيها بالسفر.

وفي هذا المسار فقد أكدت الجوازات السعودية عبر موقع تويتر اليوم أن حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، والخروج النهائي، والزيارة بكل أنواعها، والسياحة) يمكنهم تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيا عبر منصة أبشر.