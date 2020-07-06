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عدن - ياسمين التهامي - شاهدو صور مسربة من حفل زفاف اسطوري لأمير قطر “الشيخ تميم” .والمفاجأة من هي العروسة !

تزوج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور عن حفل الزفاف، أظهرت أنه لم يكن حفلاً اسطوريا، بل عقد قرآن عادي ضم المقربين فقط. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

وكان قد تزوج أمير قطرالزوجة الأولي اسمها نورا بنت هذال الدوسري: وتزوجها العام 2014. و الزوجة الثانية اسمها العنود ابنت مانع الهاجري وارتبط بها بالعام 2009م. و الزوجة الثالثة اسمها جواهر ابنت حمد بن سحيم اال الثاني وتزوجها بالعام 2005.

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