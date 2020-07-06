شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو ‘‘ثعبان’’ ضخم يلتهم رجل بلمح البصر وهو حي ويخفيه في بطنه ’’اسبوع’’ .. وعندما يئس اهله من البحث عليه قررت ‘‘الشرطة‘‘ فتح بطن الأفعى فوجدو بداخلها مفاجأة لم يتخيلها أحد ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو ‘‘ثعبان’’ ضخم يلتهم رجل بلمح البصر وهو حي ويخفيه في بطنه ’’اسبوع’’ .. وعندما يئس اهله من البحث عليه قررت ‘‘الشرطة‘‘ فتح بطن الأفعى فوجدو بداخلها مفاجأة لم يتخيلها أحد !

عثرت الشرطة الإندونيسية في جزيرة سولاويسي على جثة رجل داخل بطن أفعى ضخمة . وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن الشرطة عثرت على جثة الرجل بعد فقدانه بثلاثة أيام .

وقالت الشرطة الإندونيسية إن أفرادها اشتبهوا في أفعى يبلغ طولها 7 أمتار ؛ بسبب انتفاخها اللافت ، ليتم قتلها وشق بطنها ، واستخراج الجثة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ووفقا لوسائل إعلام ، فإن الأفعى التي ابتلعت المواطن أكبر ، تنتمي لفصيلة Reticulated Pythons ، وهي من أضخم الزواحف في العالم ، وتقوم بخنق ضحاياها قبل أن تبتلعهم . وبالرغم من ابتلاع الأفعى للرجل الإندونيسي ، إلا أنها لا تصنف من ضمن الأفاعي الخطرة على البشر مقارنة بغيرها . وقال نيا كورنلاوان ، العالم في جامعة براويجايا، إن أفعى بهذا الحجم تسعى إلى اصطياد الحيوانات الكبيرة كالخنازير الوحشية والكلاب. ومضى العالم الإندونيسي للقول إن هذه الأفاعي ، التي تتجنب عادة أماكن سكن البشر ، قد ترى في بساتين النخيل ساحات صيد غنية ؛ لأنها تجتذب الحيوانات كالخنازير البرية والقردة والكلاب .

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