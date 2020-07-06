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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : سقوط جرحى وقتلى عقب الانفجارات الضخمة الذي هزت مأرب !

أفادت مصادر مطلعة بوقوع انفجارات ضخمه هزت قبل لحظات معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن مليشيا الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي معسكرا للجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الثالثة غربي مأرب.

وأكدت المصادر وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الوطني جراء القصف الصاروخي لمليشيا الحوثي على معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب.

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جديد اب برس

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وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثي أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.