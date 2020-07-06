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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : المالية السعودية تزف مكرمة ملكية و بشرى سارة للعاملين في منشآت القطاع الخاص !

أعلن محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لفترة إضافية عبر نظام (ساند). شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وأكد الجدعان أن الموافقة على تمديد الدعم لفترة إضافية جاءت وفقاً لما رفعته اللجنة المفوضة في الأمر الملكي الخاص بهذا الشأن والتي تضم كلا من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي رأت الحاجة لاستمرار هذا الدعم لفترة إضافية.

وأوضح أن الدعم للفترة القادمة سيشمل 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضرراً و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضرراً حسب ما تحدده اللجنة المعنية. وسيتم الإعلان عن تفاصيل مدة الدعم وشروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة ومقدار الدعم خلال العشرة الأيام القادمة. وكان ‏بنك التنمية الاجتماعية قدم دعم مادي لذوي الحرف والمهارات المتخصصة لتحفيز ممارسة العمل الحر.

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