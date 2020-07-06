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عدن - ياسمين التهامي - المجلس السياسي الأعلى في صنعاء : يكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها !

كلفت جماعة الحوثيين لجنة مصغرة برفع تقرير خلال الأيام المقبلة إلى المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة حول إعادة تطبيع الحياة بالتدريج مع أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات الإرشادية للوقاية من وباء كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة التابعة للحوثيين اليوم الإثنين، لمناقشة إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها خصوصا بعد نجاح اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة الحوثية في مواجهة كورونا والحد من انتشاره وفق وكالة سبأ الحوثية.

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جديد اب برس

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وأكد الاجتماع على وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الجماعة تقديم تصور شامل ومدروس من كل الاتجاهات السلبية والايجابية المتعلقة بهذا الجانب.

وكانتاللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في صنعاء قدمت في 20 من يونيو الماضي مقترحاً يتضمن إعادة تطبيع الاوضاع وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها مؤكدة اعفاء 6 شرائح مجتمعية من الدوام.

ومنح المقترح الموجه لأمانة العاصمة، منح كبار السن 60 سنة والمصابين بأمراض السكر والضغط والكبد والالتهابات الوريدية المزمنة إجازة مفتوحة من الدوام حتى إشعار أخر.

وشمل المقترح التدرج في النسبة المقترحة للدوام وضبط الغير ملتزمين بالكمامات.

وتتكتم جماعة الحوثيين على تفشي الوباء في مناطق سيطرتها واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع إصابات فقط، بينها حالة وفاة لمهاجر صومالي.