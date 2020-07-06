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عدن - ياسمين التهامي - خطير جدآ " هذا ماقالة عبدالعزيز جباري " من مفاوضات الرياض عقب وصوله إلى مدينة مأرب ! «أسرار كارثية»

كشف عبدالعزيز جباري عن أسرار خطيرة حول المفاوضات التي ترعاها المخابرات السعودية بين جناح هادي والمجلس الانتقالي بشأن تشكيل حكومة مناصفة بين الطرفين وفق صيغة معدلة لاتّفاق الرياض.



وقال عبدالعزيز جباري: إن التحالف السعودي الإماراتي بصدد شرعنة ما اسماه “الانقلاب الثاني على الشرعية “.

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جديد اب برس

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ونقلت مصادر عن جباري الذي وصل إلى مأرب أن ما يجري في الرياض خطير جِـدًّا، وامتهان لهادي وشرعنة تقسيم اليمن، وَأن السفير السعودي محمد آل جابر هو من يفرض كل شيء.

وطردت السلطات السعودية عبدالعزيز جباري، مستشار الرئيس هادي المقيم في الرياض، بعد إطلاقه تصريحات رافضة لما يدور من مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة جديدة مناصفة بين فريق هادي والانتقالي، وفق صيغة معدلة لاتّفاق الرياض.

وتداولت وسائل اعلام محلية: إن السلطات السعودية طرت جباري من أراضيها، والذي غادرها صوب مأرب.

وأضافت المصادر أن جباري لم يستطع العودة إلى مصر خشية أن يتعرض لطرد مماثل من القاهرة بناء على طلب سعودي إماراتي.

وكان جباري قد دعا إلى رفض فرض رئيس حكومة جديدة من دولة خارجية، في إشارة إلى فرض الإمارات، معين عبدالملك رئيسا للحكومة القادمة.