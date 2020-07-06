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عدن - ياسمين التهامي - خطير وهام" خبراء صينيون يحذرون من هذة العلامة اذا ظهرت على لسانك فعليك التوجه فورا الى الطبيب دون اي تأخير !

حذرت دراسة أجراها خبراء صينيون من أنه إذا كان لو اللسان أحمر مع طبقة صفراء، فإن هذا يعني أنه أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. وبحسب مانقلت "نوفوستي" عن صحيفة "ذا صن" الاسكتلندية، قال الباحثون بقيادة الدكتورة تيانهوي يوان من مستشفى جامعة قوانغتشو للطب الصيني، إن الكائنات الدقيقة الكامنة في اللسان يمكن أن تساعد في تشخيص قصور القلب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

وقالت يوان إن المرضى الذين يعانون من قصور القلب المزمن لديهم ألسنة "مختلفة تمامًا" عن أولئك الذين ليس لديهم هذه الحالة، مضيفة أن "الألسنة العادية تكون حمراء شاحبة مطلية بلون أبيض شاحب". ووفقًا ليوان، توصلت الدراسة التي أجرتها الجامعة إلى أن تكوين وكمية البكتيريا المتواجدة في اللسان تختلف بين مرضى قصور القلب والأشخاص الأصحاء. وتابعت:يعاني مرضى قصور القلب من لسان أكثر احمرارًا مع طبقة صفراء اللون، ويتغير المظهر كلما أصبح المرض أكثر تقدمًا.الكائنات الدقيقة أو الجراثيم والبكتيريا صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها إلا من خلال المجهر لكن يمكن أن يؤدي تراكمها إلى المرض.

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