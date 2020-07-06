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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" مكرمة ملكية : الملك سلمان يعلن قرار جديدا لكل المقيمين والوافدين - بيناً عاجل وَأوامر ملكية !

في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في السعودية تحت القيادة العاقلة والرشيدة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى ورعاه قد تم إصدار أمر ملكي بموافقة وزارة الداخلية السعودية أيضًا يفيد بالموافقة على تمديد الإقامة إلى جانب تمديد تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات الخروج النهائي للوافدين في المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل الإجراءات التي تقوم بها المملكة لمواجهة الفيروس المستجد.

وفي سياق متصل فقد كشفت وزارة الداخلية السعودية أنها تبذل قصارى جهدها من أجل عمل الصالح للوافدين في كافة القطاعات وبالأخص القطاع الخاص، ومن ضمن تلك الجهود ها هي المملكة تصدر قرارًا يفيد بتمديد صلاحية الإقامة التي انتهت بالفعل وكان الوافد يعيش الآن ويسكن في دولته خارج المملكة العربية السعودية علمًا بأن مدة التمديد هي ثلاثة أشهر اعتبارًا من الآن، كما أنه أصدر قرار يفيد بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين بدون الحاجة إلى دفع مقابل.

وفي ذلك الصدد فقد قامت المملكة العربية السعودية بعدد كبير من المبادرات وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز العديد من الأوامر الملكية في إطار جهود المملكة للتخفيف عن المواطنين سواء المواطنين أصحاب الأرض أو الوافدين إلى المملكة، وقد كانت جميع الأوامر لدعم العاملين في المملكة سعوديين أو غير سعوديين، إلى جانب إيقاف تحصيل الرسوم والقيام بعدد كبير من الإعفاءات، وعدم تحصيل الغرامات المقررة على أي فرد.

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جديد اب برس

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وقد وصلت إلى تلك اللحظة عدد المبادرات التي قامت بها المملكة العربية السعودية لصالح المواطنين حوالي 142 مبادرة، وقد وصلت قيمة دعم المواطنين في الفترة الأخيرة بسبب الفيروس المستجد حوالي 214 مليار ريال سعودي، وكل هذا من أجل دعم الأفراد والمنشآت والمستثمرين أيضًا داخل المملكة.