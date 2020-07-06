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عدن - ياسمين التهامي - بريطانيا تفاجئ المصريين والعرب بشأن وفاة رجاء الجداوي .. ووثيقة تكشف عن اسمها الحقيقي !

في مفاجأة للمصريين والعرب عمومًا، نعت روزى دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأحد، الفنانة رجاء الجداوى، والتى وافتها المنية صباح اليوم فى مستشفى العزل بالإسماعيلية عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

كتبت دياز، فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر: "إن فيروس كورونا لم ينجلى ولا تزال الأخبار تتوافد حول الأرواح التى يحصدها كل يوم، ولعلّ آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى الذى أحزننى كثيراً خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التى تتحدث عنها".

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جديد اب برس

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واختتمت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التغريدة قائلة: "تعازى لعائلة الفقيدة ولجميع العرب، لا سيما الشعب المصرى".

أصدرت مديرية صحة الإسماعيلية تصريح دفن جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وجاء اسم المبلغ بوفاتها طبيب العزل الدكتور أحمد جمال طه.

وجاء بالتصريح اسم المتوفية الحقيقي وهو نجاة علي حسن الجداوي، تبلغ من السن ٨٦ عاما.

وقيد التصريح بسجل الوفيات برقم قيد ١٣٣ بتاريخ اليوم الأحد الموافق ٥ يوليو.

وصرح بدفن الجثمان بجبانة السيدة عائشة بالقاهرة حسب وصية الفنانة الراحلة بقسم القاهرة بمحافظة القاهرة.

ووصلت منذ قليل أميرة نجلة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، لاستلام جثمان والدتها، استعدادا لنقلها إلي مقابر البساتين بالقاهرة حسب وصيتها الأخيرة للفريق الطبي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل وقبل فقدانها الوعي بأيام ووضعها علي الأنبوبة الحنجرية.