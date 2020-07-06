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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : ميت يخرج من ثلاجة الموتى ويعود إلى أهله وسط صدمة الأطباء! لحضات مرعبة !

تداول مغردون عراقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة وضع شخص متوفى في ثلاجة الموتى، قبل أن يكتشفوا أنه مازال حيا.

ويظهر بالفيديو المتداول، لحظة إخراج عاملين في المستشفى، لأحد الأشخاص من ثلاجة الموتى، بعدما تبين أنه لا يزال على قيد الحياة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وأثار المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، حالة غضب بين العراقيين الذين رأوا أن هذا دليل واضح على الاستهتار بحياة المواطنين العراقيين، والتلاعب بالجثث وأعداد الموتى.

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