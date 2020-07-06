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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما وجدوة عند قبر الفنانة "رجاء الجداوي" بعد ساعات من دفنها .. مفاجأة صدمت الملايين .. "شاهد بالفيديو"

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، لقطات نادرة للمقبرة التي ستدفن فيها الفنانة الراخلة رجاء الجداوي. وقد بدأت الاستعدادات في مدفن عائلة الفنانة القديرة رجاء الجداوى، وذلك استعدادً لاستقبال جثمانها، بعد الإعلان رسميًا عن وفاتها فجر اليوم إثر تدهور صحتها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ورحلت عن عالمنا بعد قضاء 43 يوماً في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وقالت ابنة الفنانة رجاء الجداوى، إن والدتها سيتم دفن جثمانها في مقابر العائلة بمنطقة البساتين، بعد استلام الجثمان. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وكانت الجداوى قد أجرت منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية. وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة. الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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