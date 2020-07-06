شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رياضي مشهور استغل الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشيه لبنان...ليطارد الفنانات من اجل اقامة علاقة جنسية بمبالغ صغيره..شااهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • متسابقة محجبة تفاجئ لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" الذي تبثه قناة MBC بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه فحدثت المفاجأة على المسرح ..شاهد الفيديو • تسريب فيديو من الحلقة المجنونة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي استضاف فيها رامز جلال شقيقة "ياسر" .. شاهد كيف كانت ردة فعله ولماذا امتنعت قناة MBC عن بث الحلقة !؟ • شاهد : تحرش جنسي جماعي بين فتيات وشبان في عمر الورد بالسعودية ..هذة الفتاة الجميلة فتحت عبايتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم يتخيله أحد .."فيديو" • هل تذكرون الفنانة "رانيا يوسف" التي ظهرت بالافلام الإباحية للمخرج خالد يوسف.. شاهدو فضيحتها الجديدة التي نشرتها على حسابها متحدية الجميع • نبشو قبر الرئيس صدام حسين بعد 14 عام على دفنه .. فعثرو على مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد الفيديو • سلطنة عمان تصحو اليوم على فضيحة مروعة ضحيتها 56 فتاة ..والمجرم شخص واحد ..شاهد الصور • كانتا في حالة سكر وفقدان للوعي .. الراقصة " صوفينار " في بث مباشر وهي في وضع فاضح مع الفنانة "منه عطيه" داخل الجاكوزي ..شاهد الفيديو Advertisements • هل تتذكرون نجم طيور الجنة "الوليد مقداد" شاهدو كيف ظهرت خطيبته ابنة الأمير الأردني بدت كأنها حورية من الجنة بجمالها وقوامها الذي لا يقاوم..(شاهد الفيديو). • نجمة مسلسل باب الحارية عارية داخل حوض السباحة .. شاهد صور فاضحة تهز الوسط الفني • السعودية : تعيين هذة الفتاة بمنصب رفيع بسبب جمالها الخارق ..ظهرت كأنها حورية الجنة ولم يستطع المسؤولين تمالك انفسهم أمام جمالها فحدثت المفاجأة ..شاهد • وزير بنظام بشار الأسد يزوج ابنته بحفل اسطوري بلغت تكلفته اثنين مليون دولار ..شاهد الصور • وفاة مذيعة شهيرة اثناء تقديمها نشرة الأخبار ..شاهد الفيديو • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد -----------------------�ارت ​مغنية​ معروفة منزل ​مسؤول رياضي​، يعيش في الفترة الأخيرة (جهلة الاربعين) من العمر، ويطارد الفنانات مقابل مبالغ صغيرة، مستغلاً الحالة الإقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان حالياً.

الفنانة شعرت بالطمع بعد أن شاهدت فخامة منزل المسؤول الرياضي، لكن الأخير وكما هو واضح، يعاني من البخل نوعاً ما، فقرر ممارسة ​الجنس​ معها مقابل مبلغ صغير، وأنهى اللقاء معها من دون أن يدخل في نفق المصاريف الأخرى لتلبية شهية الفنانة، التي أساساً فقدت الصلاحية في نظر محبي جمالها، خصوصاً بعد أن تجاوزت الأربعين من العمر.

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