شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. حريق وانفجار في المركز الصحي بالتواهي .. والمامور يوضح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص - عدن

قال مدير عام مديرية التواهي بالعاصمة عدن الاستاذ عبدالحميد الشعيبي أن صوت الانفجار الذي سمع دويه في داخل المجمع الصحي في مدينة التواهي كان بسبب احراق مخلفات بعض الادوية والمستلزمات الطبية.

وأشار الشعيبي الى أن فرق حملة تطعيم الدفتاريا التي شهدتها المديرية وبعد الانتهاء من الحملة قاموا بالتخلص من بقايا ومخلفات المستلزمات والادوية الصحية للحملة وذلك عن طريق احراقها بالمقلب الخاص للمجمع الذي يتم خلاله التخلص من المخلفات.

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وافاد الشعيبي بالقول : "أننا قمنا بالنزول الى المجمع بعد وصول بلاغات من المواطنين حول الانفجار لنكتشف أن تلك المخلفات وبسبب احتراقها قد اصدرت اصوات تشبه الانفجار وهي عملية روتينية تحدث في كل حملات التطعيم المختلفة".

وأكد الشعيبي الى أنه وجه مديرة المجمع الصحي وطاقم المجمع على ضرورة التخلص من مخلفات المستلزمات والادوية الصحية في مواقع بعيدة عن المدينة أو خارج المديرية حتى لاتسبب مثل هذه الوقائع الخوف لدى المواطنين.

ونوه الشعيبي أن عملية التخلص من هذه المخلفات في الغالب تسمع فيها اصوات تشبه التفجير بسبب درجات الحرارة أو التفاعل الكيماوي مع الحرارة مضيفا أن هذه العملية ليس فيها إي خطورة ابدا.

وكانت قيادتي السلطة المحلية في مديرية وشرطة التواهي قد نزلتا الى موقع المقلب كما تفقدت الاوضاع في المجمع.