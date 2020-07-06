شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إرتفاع عدد إصابات كورونا في اليمن إلى 1284 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المناطق المحررة إلى 1284 حالة، بعد تسجيل 19 حالة جديدة اليوم الإثنين .



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وقالت اللجنة الوطنية العليا لمجابهة فيروس كورونا، في تغريدة على حسابها بتويتر، أن حالات الإصابة توزعت على (18) إصابة في حضرموت، وإصابة واحدة في شبوة .

واضافت اللجنة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة منها 4 حالات في حضرموت وحالتين في تعز وحالة في شبوة .

كما سجلت اللجنة (23) حالة شفاء، منها 12 حالة في تعز و10 حالات في حضرموت وحالة واحدة في لحج