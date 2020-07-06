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الجيش الوطني يحرر عدد من المواقع  شرق صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

الجيش الوطني يحرر عدد من المواقع  شرق صنعاء

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين، عدد من المواقع العسكرية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء .

 

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن ”أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير عدد من المواقع في منطقة نجد العتق بمديرية نهم، خلال هجوم نوعي وخاطف على مواقع تمركز الحوثيين، في ساعات الصباح الأولى.

 

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وأضاف أن ”الهجوم أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى ضمن صفوف ميليشيات الحوثي، فضلا عن تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية التابعة لها.

 

وأشار إلى أن ”الهجوم تزامن مع كمين محكم استهدف مجاميع تابعة للميليشيات في محيط جبال صلب، ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية.

 

وأكد أن ”قوات الجيش والمقاومة تمكنت من استعادة 3 عربات عسكرية، وكميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة كانت مكدّسة بمواقع الميليشيات في نجد العتق، وأسلحة أخرى كانت بحوزة العناصر المتسللة إلى محيط جبهة صلب.

 

وأوضح أن ”القصف المدفعي المكثّف لقوات الجيش وغارات مقاتلات التحالف العربي ساهما بشكل كبير في ترجيح المعارك لمصلحة قوات الشرعية

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