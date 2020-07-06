شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : صنعاء تحدد موعد عودة الدراسة في المدارس والجامعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كلفت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة في صنعاء لجنة مصغرة برفع تقرير خلال الأيام المقبلة حول إعادة تطبيع الحياة بالتدريج مع أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات الإرشادية للوقاية من الوباء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية اليوم، لمناقشة إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها واستعرض الصعوبات التي تواجه المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات وتداعيات أزمة المشتقات النفطية على القطاع الصحي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وفيما يخص عودة الدراسة في المدارس والجامعات أكد الاجتماع على وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تقديم تصور شامل ومدروس من كل الاتجاهات السلبية والايجابية المتعلقة بهذا الجانب.



واستمع أعضاء اللجنة إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان في حكومة صنعاء عن زيارته للمستشفيات والمراكز الصحية في عدد من المحافظات واطلاعه على سير العمل فيها.

