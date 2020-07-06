شكرا لقرائتكم خبر عن ’’الشرطة القطرية‘‘ تلقي القبض على المذيعة ‘‘علا الفارس’’ و’’قناة الجزيرة’’ توقفها عن العمل بعد ارتكابها هذا ‘‘الفعل الفاضح‘‘ .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهدو صور مسربة من حفل زفاف اسطوري لأمير قطر “الشيخ تميم” يتزوج بالزوجة الرابعة 4 .. والمفاجأة من هي العروسة بعد ساعات من دفن والدتها ... انتحار أبنة الفنانة رجاء الجداوي قبل قليل بطريقة لا تخطر على بال احد ’’الشرطة القطرية‘‘ تلقي القبض على المذيعة ‘‘علا الفارس’’ و’’قناة الجزيرة’’ توقفها عن العمل بعد ارتكابها هذا ‘‘الفعل الفاضح‘‘ .. شاهد هل تتذكرون النجمة ’’دانا جبر‘‘ التي لعبت درو ’’زوجة عصام’’ في مسلسل ‘‘باب الحارة‘‘ ... شاهدوا كيف ظهرت بفستانها الأخضر الشفاف محدثة ضجة اعلامية واسعه... ’’صور‘‘

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