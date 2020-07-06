شكرا لمتابعة خبر عن البنك المركزي اليمني : يواصل حملة ضبط محلات الصرافة المخالفين والمتلاعبين باسعار الصرف في العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضمن البرنامج الزمني والخطة المقررة لتنفيذ الحملة الواسعة لضبط المخالفين والمتلاعبين في سوق سعر صرف العملة ، تم اليوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2020م، النزول الميداني لفرق تفتيش البنك المركزي اليمني بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وبمساندة وحدات من قوات العاصفة والقوات الخاصة، على منشئات وشركات الصرافة العاملة في عدن.

وتهدف هذه الحملة الى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية.

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بالإضافة الى المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، والتي أصدر البنك تعميم سابق بذلك، وفي نفس السياق فقد أصدر البنك المركزي تعميم آخر حدد فيه مواعيد دوام العمل على شبكات الحوالات المالية المحلية المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي اليمني، بحيث يبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وينتهي الساعة التاسعة مساءاً خلال أيام العمل الرسمية، للحد من التلاعب بعمليات المصارفة في السوق السوداء بعد أوقات العمل الرسمية.

ويهيب البنك المركزي اليمني بالمنشئات الفردية وشركات الصرافة، سرعة تصحيح أوضاعها والإلتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك المركزي حتي لا تتعرض لإجراءات وعقوبات شديدة، قد تصل الى مضاعفة الغرامات وإلغاء وسحب التراخيص الممنوحة لهم وإحالتهم للقضاء.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة قد دشنت في التاسع من يونيو المنصرم، ومستمرة بحسب البرنامج الزمني والخطة المقررة من إدارة البنك المركزي اليمني، وستشمل جميع المحافظات.

يذكر ان جمعية الصرافين بعدن اعلنت في وقت سابق اليوم اضراب شامل واغلاق كافة محلات الصرافة احتجاجا على ما وصفته اجراءات المركزي اليمني التعسفية، بينما المركزي يؤكد انه قان برفع مخالفات اغلاق محلاتهم اليوم.