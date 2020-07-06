شكرا لمتابعة خبر عن البركاني : يطالب بإجراءات دولية صارمة ضد انتهاكات الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، اتخاذ مواقف صارمة بحق الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المواطنين اليمنيين بكافة فئاتهم.

ومن ضمنهم أعضاء مجلس النواب، داعيا إلى التدخل لإيقاف تلك الممارسات الإرهابية التي يرتكبها الحوثيون أمام صمت الأمم المتحدة وممثليها في اليمن.

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وأشار رئيس مجلس النواب في رسالة بعثها إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث والاتحاد البرلماني الدولي، إلى إقدام جماعة الحوثي على اقتحام منزل النائب عبدالرزاق الهجري الكائن في العاصمة صنعاء يوم أمس الأحد وطرد أفراد أسرته الموجودين فيه إلى الشارع، موضحا أن هذه الجريمة تتكرر بعشرات الوقائع منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م.

ونوه البركاني، إلى قيام الحوثيين باختطاف آلاف اليمنيين المناهضين للانقلاب والزج بهم في سجونهم ومعتقلاتهم المرعبة، ومات بعضهم تحت التعذيب، ومن تمكن من الفرار فُجرَ منزله أو صادرته ومن نجا لاحقته بالقصف والتشريد وقتل ذويه كما حصل للنائب حسين السوادي عندما تم قصف المنزل الذي سكنته عائلته في مدينة مأرب بتاريخ 22 يناير 2020م حيث سقط قتلى وجرحى من عائلته بينهم أطفال ونساء.

وقال البركاني: إن هذه الجرائم تتكرر اليوم مع تطور في منهجية الإرهاب العنصري الذي تسلكه جماعة الحوثي فيما يقاسي اليمنيون الواقعون تحت سيطرة جماعة الحوثي ألوانا من العقاب الجماعي باستخدام وسائل وطرق مختلفة موغلة في نهجها الإرهابي بتفجير المنازل واختطاف المواطنين من الطرقات لابتزاز أهاليهم ونهب ثرواتهم المالية ومحاكمتهم وإصدار ما يسمى بأحكام الإعدام بحق العديد.

كما حصل مع الصحفيين وطال ذلك المؤسسة التشريعية وأعضاءها، حيث أصدرت جماعة الحوثي ما يسمى أحكام بالإعدام بحق (35) نائباً ومصادرة ممتلكاتهم والاستيلاء على منازلهم .. موضحا أن الجرائم التي تمارسها العصابة الحوثية تعمل على تعقيد الأوضاع أكثر مما هي عليه في ظل المساعي الأممية المبذولة لتحقيق السلام.