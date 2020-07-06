شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول حكومي في الشرعية يشيد بمواقف الحوثيين ويصف مواقفهم بـ ’’القوية‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد عضو مجلس الشورى الموالي للحكومة الشرعية ، بموقف الحوثيين الذين وصفه بـ "الشجاع" ويقوم بتعاملهم مع المندوب لدى اليمن مارتن غريفيث ، ومبادرته لإقامة الدولة اليمنية ، بعكس موقف الشرعية.

حيث أبدى شريم وهو مسؤول في الحكومة الشرعية ، اعجابه بمحاولة الحوثيين تأكيد موقفهم التفاوضي القوي ، وامتلاكهم لقرارهم السيادي ، بينما تكون السلطة الشرعية ومسؤوليها ينتظرون التوجيهات من السفير السعودي محمد آل جابر.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب

القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو )

شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

Advertisements

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

قال عصام عصام شريم: ".. اختلف مع الأنصار ، لكن كيمني تعجبني انفتهم في التعامل مع العالم وكأنهم من دول السلاح النووي والاقتصاديات العملاقة".

وتابع "هكذا يجب أن تكون اليمن لا تصبح تابعة لمجرد سفير يوجه قادتها" في إشارة إلى هيمنة السفير السعودي على قيادات الشرعية ، منكرًا عليهم بالقول "يا عيباه".

وكان مايكل آرون ، السفير البريطاني لدى اليمن ، كشف في تصريحات صحفية ، أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ينتظر رد الحوثيين على مبادرة قدمها للطرفين ، مشيراً إلى أن الحكومة الشرعية أعطت المبعوث رداً إيجابياً على هذه المبادرة.

وقدم "المبعوث الأممي ، خطة للطرفين وتلقى رد فعل إيجابيا من الشرعية ، وينتظر رد الحوثيين ، وقد طلبنا من الحوثيين المرونة تجاه مبادرة المبعوث الأممي" ، حد قوله.