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عدن - ياسمين التهامي - شاهد أول صورة من جنازة رجاء الجداوي .. وتعرف على قصة التابوت الحديدي !

أقام العاملون في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية وأفراد أسرة الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، صلاة الجنازة على روحها،

وشارك في حضور الجنازة عدد من الفنانين المصريين، همآ فيفي عبدهآ ونقيب الممثلين أشرف زكي، وشيماء سيف، وزوجها محمد كارتر، ومحمد الشقنقيري.

وكانت مصادر طبية مطلعة أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد إنه تم الانتهاء من مراسم تغسيل وتكفين رجاء الجداوي، وإقامة صلاة الجنازة على جثمان الراحلة داخل مستشفي العزل بأبو خليفة، بعد تكفينها بطريقة مخصصة لحالات الوفاة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

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جديد اب برس

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​وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".

أقام العاملون في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية وأفراد أسرة الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، صلاة الجنازة على روحها، اليوم الأحد. وشارك في حضور الجنازة عدد من الفنانين المصريين، همآ فيفي عبدهآ ونقيب الممثلين أشرف زكي، وشيماء سيف، وزوجها محمد كارتر، ومحمد الشقنقيري. وكانت مصادر طبية مطلعة أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد إنه تم الانتهاء من مراسم تغسيل وتكفين رجاء الجداوي، وإقامة صلاة الجنازة على جثمان الراحلة داخل مستشفي العزل بأبو خليفة، بعد تكفينها بطريقة مخصصة لحالات الوفاة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد. ​وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".