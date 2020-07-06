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عدن - ياسمين التهامي - هذا ماطلبوة مني الاطباء بعد وفاة والدتي على الفور : ابنة الفنانة الكبيرة ‘‘رجاء الجداوى’’ تفجر وتكشف عن مفاجئة جديدة !

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أن الأطباء والعاملين في مستشفى عزل أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية طلبوا منها الصلاة على الفنانة الراحلة داخل المستشفى، موضحة أنها وافقت على الفور على طلب الأطباء، قائلة: "حبوها واتعلقوا بيها". وأضافت أميرة، خلال مداخلة للإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية: "هي كانت بتقول أنا مش مشكلة أنا عايزة أخرج عشانكم أنتوا ولقيت التمريض والأطباء يصلون عليها وكأنهم من أسرتها، 43 يوماً والأطباء يكرموها وكانت تدعي لهم دائما ولعمرو أديب".

وكانت رجاء الجداوي، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية. وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة. الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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