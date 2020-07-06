شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. وفاة نجل الرئيس «المخلوع» في ظروف غامضة وهذا ما صدر من الجالية اليمنية من سياسيين وضباط .. تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل .. وفاة نجل الرئيس «المخلوع» في ظروف غامضة وهذا ما صدر من الجالية اليمنية من سياسيين وضباط .. تفاصيل !

توفي ، خلال الساعات الماضية نجل الرئيس العراقي المخلوع، عبدالرحمن عارف، في العاصمة الأردنية عمان. وفيما ذكرت مصادر مطلعة ان سبب الوفاة غامض فقد اكدت مصادر اخبارية أن "نبيل عبدالرحمن عارف" توفي بعد صراع طويل مع المرض.

ووفقاً للمصادر فقد شارك في مراسم تشييع جثمان الفقيد "نبيل عارف " دبلوماسيون يمنيون وعرب . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وبحسب المصادر ، فإن رئيس الجالية اليمنية في الأردن الشيخ أحمد العامري ، قدم واجب العزاء باسم أبناء الجالية واليمن، لأسرة الفقيد في عمان . اتسمت العلاقات اليمنية العراقية في عهد عبدالرحمن عارف ، بالاحترام المتبادل بين البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن ، وتحقيق اكبر قدر من المصالح المشتركة بما يضمن عدم المساس بالسيادة.. والراحل، عبدالرحمن عارف الجميلي، هو الرئيس العراقي الذي خلعه صدام حسين، وضباط البعث، وهو الرئيس الثالث لجمهورية العراق، والحاكم الجمهوري الثالث منذ تأسيس الجمهورية، وشغل منصب الرئاسة في الفترة من 16 أبريل 1966 إلى 17 يوليو 1968. ووضعت مجموعة من الضباط والسياسيين بقيادة حزب البعث نهاية لحكم عبد الرحمن في حركة يوليو 1968، بعد أن داهموا قصره وأجبروه على التنحي مقابل ضمان سلامته وعائلته، وتم نفيه إلى اسطنبول حتى عاد أوائل الثمانينيات بعد أن أذن له بذلك خلفه صدام حسين الذي تسلم السلطة بعده. ومع الغزو الأمريكي للعراق عاد عبد الرحمن للاغتراب مرة اخرى، وهذه المرة إلى الأردن التي عاش فيها حتى وفاته في 24 أغسطس 2007 ليدفن في مقبرة شهداء الجيش العراقي بمدينة المفرق الأردنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. وفاة نجل الرئيس «المخلوع» في ظروف غامضة وهذا ما صدر من الجالية اليمنية من سياسيين وضباط .. تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.