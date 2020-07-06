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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو : إبنة الفنانة رجاء الجداوي تفجر مفاجأة حول الكلمات الاخيرة الذي كانت ترددها والدتها في اخر رمق لها .. تفاصيل مؤثرة !

دخلت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، في نوبة بكاء حزنًا على وفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا صباح الأحد، عن عمر يناهز 82 عامًا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقالت في مداخلة تليفزيونية إن الأطباء أخبروها بأن والدتها أثناء فترة مرضها وقبل تركيب جهاز التنفس الحنجري كانت تردد 4 كلمات هي: ”الحمد لله، ويارب، وراضية بقضاء الله، وأميرة ابنتها“.

وأضافت أن والدتها كانت تقول لها إنها راضية بقضاء الله، ولا تريد أن تشفى من مرضها إلا من أجلها ولأجل حفيدتها رضوى التي كانت تجمعهما علاقة صداقة كبيرة، موضحة أنهما كانا يتبادلان الآراء في كل المجالات. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وتابعت أن الأطباء وطاقم التمريض طلبوا منها آداء صلاة الجنازة عليها داخل مستشفى العزل، لارتباطهم الوثيق بها خلال فترة تواجدها بالمستشفى.

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