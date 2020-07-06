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عدن - ياسمين التهامي - خالد الجداوي احد اقارب الفنانة الراحلة يفجر مفاجأة مدوية عن 8 الشخاص من أسرة الفنانة "رجاء الجداوي "!

كشف خالد الجداوي، أحد أقارب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أن 8 من أفراد عائلتها بالإسماعيلية سقطوا ضحية فيروس كورونا، لافتا أنها كانت تتمتع بشعبية كبيرة في حي المحطة الجديدة بالإسماعيلية حيث ولدت.

من جانبهما، كشف اثنان من طاقم تمريض الجداوي أنها كانت تتمتع بإرادة حديدية، ولم تكن تخشى الموت، لكنها ظلت متمسكة بعدم الاستسلام، حيث كانت تواجه الأخبار المتعلقة بصحتها وتمكن الفيروس منها بشجاعة ورضا، وكانت تطلب دوما من كافة أفراد الطاقم الدعاء لها، وفقا لموقع "العربية"

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جديد اب برس

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كما أنها كانت تشعر بالصدمة من كثرة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل حول وفاتها، وكانت تتحدث دوما عن مدى حبها لبلدتها في الإسماعيلية، وخلال أيامها الأخيرة، كانت تقول إنها تشعر أن مدينتها التي شهدت خروج أول أنفاسها للحياة ستشهد أيضا رحيلها، وهو ما حصل بالفعل.

وكانت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوىقد أعلنت وفاة والدتها صباح أمس الأحد بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.