شكرا لقرائتكم خبر عن #1638; أسباب تجعل أسماك القرش تخاف من الدلافين ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عندما نفكر في أنواع من الأسماك التي تحكم البحار، معظمنا سينتهي بهم الأمر بالتفكير في أسماك القرش.

إنها كبيرة جداً، و لديها مجموعة من الأسنان الشائكة، وقد تعلمنا منذ الصغر تجنبها وتركها وشأنها.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

ولمفاجأة الجميع، هناك نوع من الحيوانات التي تعيش في البحر و تسبب الخوف لأسماك القرش وهي الدلافين.

الدلافين لديها قدرة أفضل على الحركة

لدى الدلافين زعنفة ذيل أفقية مقارنة بزعانف القرش العمودية.

وهذا يعني أن حركتهم أفضل تصاعدا و نزولا. أضف هذا مع المفاصل الأكثر مرونة وهذا ما يصعب على القرش مناورة الدلفين.

الدلافين تصطاد في مجموعات

وبالرغم من أن القرش قد يكون أقوى جسديا من الدلفين، إلا أن الدلافين دائما تسافر في مجموعات وستدافع عن أحد افرادها إن تعرض للهجوم.

بالطبع دلفين واحد لا يمكنه مقاومة القرش ولكن القرش لا يمكنه أيضاً أن يقاوم ضد مجموعة دلافين.