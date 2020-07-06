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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على القرار الجديد الذي يثير قلق إسرائيل .. تفاصيل !

أثار القرار الصادر مؤخرًا عن السلطات الأمريكية بشأن الشركات التي تسوق وتبيع صور الأقمار الصناعية قلق إسرائيل.

ويتيح القرار الجديد للشركات تسويق وبيع صور أكثر وضوحاً لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهو ما لا تريده إسرائيل. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وأبدت وزارة الدفاع الإسرائيلية قلقها من هذا القرار، مؤكدة أن ذلك يخلق مخاطر أمنية عليها، وسيسمح للجهات الأخرى بتوجيه ضربات صاروخية ضدها.

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