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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 06-07-2020? - آخر تحديث الاثنين 6-7-2020? شاهد. بالفيديو . رسالة مؤثرة من اشهر ممثل امريكي "فان دام" عن الراحلة "رجاء الجداوى" ! حالة من الحزن تسيطر على عدد كبير من الفنانين ممن اقتربوا وعرفوا الفنانة القديرة رجاء الجداوى، سواء على المستوى المصرى العربى، أو الأجنبى، فبعدما اهتمت وسائل الإعلام الأجنبية بنبأ رحيل أيقونة الأناقة، عبر النجم العالمى فان دام عن حزنه لرحيل البرنسيسة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

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