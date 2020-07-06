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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الملك سلمان يُصدر أمرًا ملكيًا جديدًا يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين !

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على نظام المياه. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

وأشار الوزير الفضلي إلى أن نظام المياه يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للمحافظة على مصادر المياه وتنميتها، والعمل على استدامتها وفق أهداف رؤية المملكة، التي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه، يتضمن استراتيجية شاملة للمياه، بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030.

وأوضح أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وأوجه استخدامها وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.

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