شكرا لبحثكم عن خبر اغلاق كامل لمنشآت وشبكات الصرافة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت منشآت الصرافة في عدن ابوابها بشكل كامل اليوم واوقفت العمل بشبكاتها، احتجاجا على اغلاق البنك المركزي لبعض منشآت الصرافة وطرد عمالها تحت مبرر تحميلهم مسؤولية تدهور العملة.

أعلنت جمعية صرافي عدن إغلاق محلات الصرافة بالعاصمة عدن احتجاجا على قيام البنك المركزي بشن حملة على بعض المحلات واغلاق بعض شبكات التحويلات، محملة البنك تبعات قراراته غير المنصفة .

وعبرت الجمعية عن استنكارها ورفضها للغبن والاجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والنيل من سمعتهم من خلال الهجوم على محلاتهم بالاطقم العسكرية والدخول الى المحلات وطرد من فيها اضافه الى تحميل الصرافين مسؤلية تدهور العملة وكذلك مطالبتهم المستمرة لطلبات تعسفية وغير قانونية.

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واكدت ان هذه الاعمال مناف لكل القيم والاجراءت التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها تجاه كيان يخدم الاقتصاد الوطني.

وشددت الجمعية على التزامها بالقانون المنظم لاعمال الصرافة وكذا التعاميم الصادرة من البنك المركزي وتخلي مسؤليتها وتحمل البنك المركزي المسؤلية الكاملة تجاه تدهور العملة وهبوط سعر الريال كون البنك المركزي هو الجهة المنوط بها تثبيت سعر الصرف.

واملت الجمعية من الجهات المعنية في السلطة المحلية بمحافظة عدن، تفهم وجهة نظرها المحقة حماية لقطاع لطالما شكل دعامه للاقتصاد الوطني خاصة منذ حرب 2015 .