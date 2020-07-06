شكرا لبحثكم عن خبر متحدث الانتقالي: كل مؤامرات تركيع قيادات المجلس باءت بالفشل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم ان كل محاولات ومؤامرات تركيع المجلس وقياداته باءت بالفشل.

وقال هيثم في تغريدة على تويتر رصدتها عدن تايم: "‏‎#المجلس_الانتقالي_الجنوبي مُفوض من شعب جبار يؤمن بالنضال السلمي، وقياداته مُستعدة للتضحية والدفاع عن الارض والعرض، وكل مؤامرات تركيعهم باءت بالفشل".

وتابع: "فليعلم الغزاة ان شعب ‎#الجنوب لم ولن يركع الا لله. (ثق بشعبك وفه التبجيلا لولا شعبك لكنت مُشردآ وقتيلا) ‎#الجنوب_انتصار_بعد_انكسار".

وجاءت تغريدة هيثم عشية الذكرى السادسة عشر لاحتلال واجتياح جحافل الجيش اليمني الشمالي للجنوب ودخولها العاصمة عدن فيما عرف بيوم 7 يوليو الاسود، بعد نحو 70 يوم من الحرب بين دولتي اليمن والتي شنتها قيادات اليمن الشمالي بفتاوى تكفيرية مسبقة من قيادات جماعة الاخوان في حزب الاصلاح اليمني.

كما جاءت تغريدة متحدث الانتقالي في الوقت الذي تخوض قيادات المجلس مفاوضات ومباحثاث مع الجانب السعودي بالرياض وكذا مع الحكومة اليمنية التي لازالت ميليشياتها في ابين ترفض اي تهدئة اطلقها التحالف العربي، وتواصل خروقاتها امام مرأى ومسمع من لجنة سعودية تقوم بمراقبة وقف اطلاق النار.