شكرا لبحثكم عن خبر تغير مفاجئ لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصل الريال اليمني انهياره أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومية الشرعية في حين سجل ارتفاعا مفاجئا أمام هذه العملات في مناطق سيطرة الحوثيين. وجاءت أسعار الصرف على النحو التالي : (( أسعار الشراء في عدن )) : ⁦ السعودي : 199 ⁦ الدولار : 760 (( أسعار البيع )) : Advertisements ⁦ السعودي : 200 ⁦ الدولار : 765 أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي :159 الدولار : 604 أسعار البيع في صنعاء : الريال السعودي : 160 الدولار: 608

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