منظمة "الايادي البيضاء" تزود مستشفيات بحضرموت والمهرة بمستلزمات طبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي اليوم، مستلزمات طبية لعدد من المرافق الصحية بمحافظتي حضرموت والمهرة مقدمة من منظمة الايادي البيضاء، بتكلفة 2 مليون و263 ألف دولار.



وستوزع المستلزمات لكل من هيئة مستشفى ابن سينا ومستشفى سيئون، ومستشفى تريم، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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