جمعية صرافي عدن تعلن إغلاق كافة محلات الصرافة رفضاً لتعسفات المركزي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تصاعدت حدة الخلاف بين جمعية صرافي عدن والبنك المركزي، وهو ما دفع جمعية الصرافين بإعلان توقفها عن العمل وإغلاق كافة محلات الصرافة، تعبيرا عن استنكارها لما وصفته بإجحاف البنك المركزي بحق الصرافين.



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وقال بيان صادر عن جمعية صرافي عدن، اليوم الإثنين: إن جمعية صرافي عدن وتعبيرا عن استنكارها ورفضها للغبن والاجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والنيل من سمعتهم من خلال الهجوم على محلاتهم بالأطقم العسكرية والدخول إلى المحلات وطرد من فيها، إضافة إلى تحميل الصرافين مسؤولية تدهور العملة وكذلك مطالبتهم المستمرة لطلبات تعسفية وغير قانونية لهو فعل مناف لكل القيم والاجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها تجاه كيان يخدم الاقتصاد الوطني.

وأضاف البيان: لذلك تعلن الجمعية قرارها بالتوقف عن العمل وإغلاق كافة محلات الصرافة بما فيها الشبكات، والجمعية إذ تؤكد التزامها بالقانون المنظم لأعمال الصرافة، وكذا التعاميم الصادرة عن البنك المركزي وتخلي مسؤوليتها وتحمل البنك المركزي المسؤولية الكاملة تجاه تدهور العملة وهبوط سعر الريال، كون البنك المركزي هو الجهة المنوط بها تثبيت سعر الصرف.

ودعا بيان جمعية صرافي عدن، جميع البنوك التجارية للإغلاق وللتضامن مع الصرافين، مختتما بالقول: وعليه تتوجه الجمعية إلى الجهات المعنية بمحافظة عدن، وكلها أمل وثقة بتفهم وجهة نظرها المحقه حماية لقطاع لطالما شكل دعامه للاقتصاد الوطني خاصة منذ حرب 2015م