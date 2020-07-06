شاهد.. رسالة مؤثرة من اشهر ممثل امريكي "فان دام" عن الراحلة "رجاء الجداوى"

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عدن - ياسمين التهامي - حالة من الحزن تسيطر على عدد كبير من الفنانين ممن اقتربوا وعرفوا الفنانة القديرة رجاء الجداوى، سواء على المستوى المصرى العربى، أو الأجنبى، فبعدما اهتمت وسائل الإعلام الأجنبية بنبأ رحيل أيقونة الأناقة، عبر النجم العالمى فان دام عن حزنه لرحيل البرنسيسة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل رسالة فان دام للنجمة الراحلة رجاء الجداوى

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