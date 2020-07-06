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لن تصدق.. شاهد لحظة العثور على "حورية" في أحد شواطئ البحر الأحمر.. تملك "ملامح بشرية".. صور

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عدن - ياسمين التهامي - عثر صيادونآآ على سمكة شبيهة بـ"حورية البحر"، نافقة بشواطئ الغردقة، في محافظة البحر الأحمر المصرية.

ووفقًا للصور، التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، فقد ظهرت السمكة التي تم العثور عليها، بوجه إنسان، ويوجد بها عينان وأنف وفم، لدرجة تشبه وجه الإنسان وجسد سمكة، ولها ذيل متوسط الطول.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

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كما يمكنك أن تطعمها في فمها، وهي ترفرف بأجنحتها في الماء.

 

من جانبه قال حسن الطيب الخبير البحري، ورئيس جمعية الإنقاذ البحري، أن السمكة التي تم العثور عليها بشواطئ الغردقة أمس، هي من الأسماك النادرة الظهور، ومن أنواع الأسماك الفقريات، نسبة في تركيبتها البيولوجية "سمك القرش"، وذلك لعدم وجود أشواك بها كباقي الأسماك.

 

وأضاف، أن جميع أجزائها من اللحوم، وأنها ليست من الأسماك الهجومية، فضلا عن أنها لا تأكل اللحوم، وتعيش على بطنها، وتختفي من أعدائها في الرمال تحت قاع البحر، لكنها تحمل كمية من الكهرباء.

 

كما نفى أنها "حورية البحر" كما ذكر البعض، قائلا: إن ذلك يرجع إلى أنها تحمل وجه إنسان، ولها ذيل وطولها يصل إلى المتر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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