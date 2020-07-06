عاجل : انفجار عنيف يهز معسكر صحن الجن في مارب وانباء عن قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة بوقوع انفجارات ضخمه هزت قبل لحظات معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب شرقي اليمن. ويقدم مصادر عسكرية إن مليشيا الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي معسكرا للجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الثالثة غربي مأرب. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) Advertisements شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأكدت المصادر وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الوطني جراء القصف الصاروخي لجماعة الحوثي على معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب.

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