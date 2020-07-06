شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : تفاصيل اجتماع سري عقد بالمخا بين طارق صالح وأبي العباس وعدد من القيادات الحزبيه .. مصادر تكشف عن مخطط خطير يستهدف قيادات الشرعية في تعز(تفاصيل حصرية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخباراتية عن نتائج الإجتماع السري الذي عقد مساء الأحد في "المختبر بين" طارق عفاش " و "أبي العباس" وبحضور عدد من القيادات الحزبية في الحزب الناصري في محافظة تعز غربي اليمن.

وقالت المصادر إن الاجتماع الذي عقد بتوجيهات إماراتيه ناقش مخطط يستهدف قيادات الشرعية في محافظة تعزّ الإغراء واسعة بما فيها القيادات العسكرية والأمنية والحزبية تقر بالمحافظة.

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وأكدت المصادر أن أبي "العباس" تضمن بالإشراف على مجاميع متخصصة ومدربة على الإغتيالات ، لاسيما وأن "الاخير"

وبحسب المصادر فإن "طارق عفاش" هو من تقدم بمطلب الاغتيالات بناء على طلب جهاز الإستخبارات في القوات الإمارتية ، وتمكين الإتفاق على فتح معسكر جديد لتدريب عن المعاصرة على القنص وزراعة العبوات الناسفة خلال فترة قصيرة ليتم إرسالها بعد ذلك لإرسال تلك الخلايا لتنفيذ مهامها في محافظة تعز.

كما لفتت المصادر إلى أن قائد مايسمى حراس الجمهورية "طارق عفاش" بدأ منذ بداية شهر مايو بالإشراف على مجموعة تم إرسالها إلى بعض مديرات تعز ، كان جزء منها ينفذ عمليات الإغتيالات في عدن لإستهداف أعضاء حزب الاصلاح في العاصمة المؤقتة.

وقد عناصر تابعة لطارق قد نفذت "عملية" غتيال بحق "عدنان الحمادي" في التربة بعد أن رفض توجيهاته ، وكذلك إلى استهداف شخصيات مختلفة من مكونات مختلفة في المحافظة.