شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يسيطر على مواقع استراتيجية في التربة .. والتوتر يعود إلى المديرية .. والاوضاع العسكرية مرشحة للانفجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن وحدات من قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة جبل الراهش الاستراتيجي من تحت سيطرة قوات اللواء 35 اليمن.

ويقدم المصادر أن قوات الشرطة العسكرية لقوات الشرعية بسطت سيطرتها على عدد من المواقع الاستراتيجية في التربة بعد أن أجبرت قوات طارق عفاش على التراجع ، مؤكدة أن معاركها ضد مليشيا الامارات ستستمر حتى تحرير محافظة تعز من كامل تراب المحافظة.

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ويرى مراقبون أن قوات طارق عفاش باتت في وضع لا يحسد عليه ، بعد أن يدفع بها إلى مواجهة أبناء تعز دون أن يعطي لحياة المجندين في اللواء 35 أي معنى.

وذلك "طارق عفاش" لعملية كبرى للهجوم على محافظة تعز بدعم إماراتي ، في حين تستعد قوات الجيش الوطني المتواجدة بالمحافظة للتصميم لأي عجوم قد تتخذه مليشيا الإمارات لإقلاق السكينة وتحويل ملايين المواطنين من أبناء المحافظة إلى جحيم.