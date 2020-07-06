شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : مغرد قطري شهير .. يكشف عن وثيقة سرية تؤكد بيع الإمارات لجزرها الثلاث من إيران مقابل 20 سيارة جيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مغرد قطري شهير عن حقيقة احتلال إيران لثلاث جزر إماراتية في مضيق هرمز بالخليج العربي مستدلا بوثيقة تثبت ما ذكره.

وكشفت الوثيقة عن بيع الإمارات لجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وجزيرة ابو موسى لايران من قبل حاكم رأس الخيمة في صفقة مثيرة للجدل.

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وأكدت جريدة الرأي العام بأن حاكم رأس الخيمة القاسمي باع طهران تلك الجزر حتى تتحكم بمياه الخليج العربي مقابل مبلغ كبير من المال و ٢٠ سيارة جيب ثمنا لتلك الجزر.

واستنكر المغرد القطري حالة الاتجار بالجزر لدى الإماراتيين حين قال في تغريدته "عقلية (الاتجار) بالجزر .. تحاول الإمارات تصديرها إلى الدول العربية الأخرى".

وهذا إلى العرض الإماراتي الذي قدمته للصومال باحتلال سقطرى ثم بيعها بثمن بخس .. كما باعت طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى مقابل مركبات (جيب) ".

وبين أن الصومال قدمت درسا في الشرف والأخلاق للإماراتيين حين كنت في تغريدته" والصومال بلد شريف طرد طرد الشيطان " في إشارة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد "بإختصار مقديشو تعطي درسا بالكرامة لابوظبي".

وكشف وزير خارجي الصومال أحمد عود عن عرض إماراتي وصفه بالسخيف على الحكومة الصومالية وهو أن تنظم الصومال إلى حرب اليمن وتعلن سيادتها على جزيرة سقطرة اليمنية ثم تبيعها بعد ذلك الى الامارات مثل جزر تيران وصنافير المصريتين التي باعتها مصر للسعودية كل ذلك مقابل افتتاح مستشفى إماراتي في مقديشو.