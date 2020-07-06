شكرا لمتابعة خبر عن خلاف حوثي إماراتي على مأرب .. تفاصيل لقاء سري جمع قيادات حوثية بمسؤولين إماراتيين في أبوظبي بحضور نائب وزير الخارجية الإيراني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر دبلوماسية، عن لقاء سري بين قيادات حوثية ومسؤولين إماراتيين في أبوظبي ، للتباحث حول معركة مأرب.

وقالت المصادر إن الاجتماع المنعقد حديثا في سرِّية بالغة تم بوساطة إيرانية ، في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور وفد من الحوثيين يتقدمهم القيادي في الجماعة عبد الملك العجري ، ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، يسعى لترتيب الأوراق بشأن معركة مأرب وتحديد أدوار كل طرف حيث تم الاتفاق عليها بين الجانبين.

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وفقا للمصادر ، فإن اللقاء الذي اكتسبه لوم متبادل من الجانبين ، حول النقاط التي تواصى عليها الطرفان في اتفاق سابق ، حيث يقول الحوثيون إن الامارات أخلت ببعض بنوده ، ما أفضى إلى تعثر الاتفاق. الذي كان ينص على استدراج جماعة الحوثي لقوات الجيش الوطني للقتال على تخوم مأرب حتى يتمكن لوكيلها في المحافظة (صغير بن عزيز) التنسيق مع القبائل الماربية لتنفيذ انقلاب عسكري على الشرعية وفرض سيطرة مباغتة على كامل محافظة مأرب.

ولفتت إلى أن الجانب الاماراتي أبدى انزعاجه من تصعيد الحوثيين الأخير واستمرار تقدمهم صوب مدينة مأرب ، بينما كان من المقرر التوقف عند نقاط تم الاتفاق عليها في وقت سابق.

في حين يبرر الحوثيون موقفهم بتأخر بن عزيز في تنفيذ الشق الثاني من الاتفاق الذي ينص على قيام الأخير بالانقلاب على الشرعية المعترف بها دولياً في مأرب عقب سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف مباشرة.

وأكدت المصادر ، أن الجانبان توافقا على إعادة تفعيل الاتفاق السابق ، في أن تستمر الحوثيون بالتصعيد إلى خطوط معينة على مشارف مدينة مأرب مقابل استكمال صغير بن عزيز مهمة التنسيق والتواصل مع قبائل مأرب لتنفيذ الانقلاب على الشرعية بالمحافظة.