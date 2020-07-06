شكرا لمتابعة خبر عن الجيش اليمني يسحق جماعة الحوثي ويحرر مواقع جديدة في هجوم خاطف شرقي صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سحقت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، عدد من عناصر جماعة الحوثي وتمكنت من تحرير مواقع جديدة شرقي صنعاء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة، شنّت هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء، بالتزامن مع كمين لعناصر حوثية في جبهة صلب بذات المديرية.

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واشار إلى أن إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير عدد من المواقع في منطقة نجد العتق، خلال هجوم خاطف بدأ منذ ساعات الصباح الأولى وأسفر أيضاً عن سقوط العديد من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح.

وأضاف بأن الهجوم تزامن مع كمين محكم استهدف مجاميع تابعة جماعة الحوثي في محيط جبال صلب ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية.

وأكد على أن جثث القتلى ما تزال متناثرة على الأرض حتى لحظة كتابة الخبر.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية أسفرت عن تدمير دبابة وعدد من الأطقم التابعة جماعة الحوثي.

فيما تمكن أبطال الجيش والمقاومة من استعادة ثلاث عربات عسكرية وكمية من الذخائر والأسلحة المتنوعة كانت مكدّسة بمواقع جماعة الحوثي في نجد العتق وأسلحة أخرى كانت بحوزة العناصر المتسللة إلى محيط جبهة صلب.