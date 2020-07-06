شكرا لمتابعة خبر عن عدن : اللواء (ثابت جواس) يظهر اليوم في قلب مديرية دارسعد بشكل مغاير (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدعم ورعاية كريمة من فخامة المشير / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والامن .

تتواصل الاعمال بهمة عالية في استكمال التشطيبات النهائية لمشروع محطة الوقود المركزية العسكرية في معسكر دار سعد .

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وأوضح العميد الركن / علي الكود مديرالقاعدة الاداريةو مديرعام دائرة التمويل والامداد العسكري للقوات المسلحة أن المشروع الذي تم انجازه وتجري حاليا التشطيبات النهائية لافتتاحه بشكل رسمي في الايام القادمة .جاء بدعم وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله وذلك لتمويل القوات المسلحة في المنطقة العسكرية الرابعة من الوقود بشقيها ( البترول ، الديزل من المحطة المركزية العسكرية بدار سعد .

واضاف العميد / علي الكود أن المشروع شمل اقامة خمس ( طرمبات) مضخات تعبئة اربع لمادتي البترول والخامسة لمادة الديزل .

بالاضافة الى المنصة الرئيسية لتعبئة الوايتات بالوقود لتمويل القوات في مختلف الجبهات والمواقع والمعسكرات التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة ، مع اقامة خزانات ارضية كبيرة بطاقة استيعابية تصل الى اكثر من (٤٠٠ الف لتر ) .

وفيما يتعلق بالمحطة الغازية اشار العميد الكود ان قدرتها التخزينية تصل الى مائة طن . يحيط بها مبنى من جميع الجهات لحمايتها من اي طارئ ومزودة بمضخة تعبئة حديثة لتعبئة الاسطوانات .

بالاضافة الى غرفة تحكم بعمل المحطة الغازية وغرفة تحكم اخرى بعمل محطة الوقود، وعدد من المكاتب والغرف الخاصة بالادارة وسكن العمال .

الى ذلك اشاد اللواء الركن/ ثابت جواس قائد محور العند خلال اطلاعه اليوم برفقة الملازم / أديب السقاف مسؤول المحطات بالمنطقة الرابعة على منشئات المحطة المركزية العسكرية في مديرية دار سعد.

وذلك بالجهود الكبيرة والمبذولة من قبل العميد الركن / علي الكود مدير عام دائرة الامداد والتمويل العسكري في إنشاء محطة مركزية بمواصفات فنية وهندسية راقية .

وما ستمثله من انجاز لخدمة وتمويل القوات المسلحة سواء بمادتي الوقود ( البترول والديزل ) او بتزويد المطابخ بالمعسكرات بمادة الغاز .

واكد اللواء / جواس ان هذا المشروع يضاف الى رصيد إنجازات ادارة الامداد والتمويل العسكري في مختلف المجالات التي تخدم القوات المسلحة وتعززمن قدراتها العسكرية .