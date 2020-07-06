شكرا لمتابعة خبر عن مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا تتراجع عن موافقتها على أن يكون معين عبدالملك رئيسا للوزراء وترفضه وصلاح بن لغبر يتوعد الليله بكشف معلومات صادمه من كواليس مايجري في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي في مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا صلاح بن لغبر أنه سوف يكشف الليله سلسلة من التغريدات الصادمة من كواليس مايجري في الرياض وغيرها ‏الليلة بمشيئة الله ساكشف النقاب بسلسلة تغريدات عن معلومات صادمة جدا. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم Advertisements شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد من كواليس ما يجري في مسقط والرياض وغيرهما. وهذا وقد قالت مصادر في وقت سابق أن مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا رفضت أن يكون معين عبدالملك رئيسا للوزراء فيما هي قد أعلنت موافقتها للسفير السعودي ال جابر في وقت سابق واقالت المصادر أنها اليوم تراجعت أن يكون معين عبدالملك رئيسا للوزراء وقالت إنها تطالب برئيس وزراء جديد لحيث ومعين عبدالملك قد فشل فشلا لايغتفر مما جعل الحاضنه الشعبيه لمليشيات الانتقالي الانقلابيه عندما علمت بموافقة قيادتها في الرياض على تعيين معين ثارت غضبا شديدا ورفضت ذلك

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كانت هذه تفاصيل خبر مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا تتراجع عن موافقتها على أن يكون معين عبدالملك رئيسا للوزراء وترفضه وصلاح بن لغبر يتوعد الليله بكشف معلومات صادمه من كواليس مايجري في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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